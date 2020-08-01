Кремль потребовал у Лукашенко выдать арестованных вагнеровцев

Россия потребовала у Беларуси скорейшего освобождения задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", которые являются российскими гражданами.

Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в субботу, 1 августа, сообщил "Интерфакс-Запад".

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами", – сказал Мезенцев.

Он добавил, что в МИД РФ причины нахождения россиян в Беларуси, которые называет Минск, считают "необоснованными и надуманными".

"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", – сказал дипломат.

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