Кремль потребовал у Лукашенко выдать арестованных вагнеровцев

Ярослав Маркин Расследования 16:17, 1.08.2020 Обновлено: 17:09, 1.08.2020

Россия потребовала у Беларуси скорейшего освобождения задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", которые являются российскими гражданами.

Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в субботу, 1 августа, сообщил "Интерфакс-Запад".

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами", – сказал Мезенцев.

Он добавил, что в МИД РФ причины нахождения россиян в Беларуси, которые называет Минск, считают "необоснованными и надуманными".

"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", – сказал дипломат.

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