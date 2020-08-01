Кремль потребовал у Лукашенко выдать арестованных вагнеровцев
Россия потребовала у Беларуси скорейшего освобождения задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", которые являются российскими гражданами.
Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в субботу, 1 августа, сообщил "Интерфакс-Запад".
"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами", – сказал Мезенцев.
Он добавил, что в МИД РФ причины нахождения россиян в Беларуси, которые называет Минск, считают "необоснованными и надуманными".
"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", – сказал дипломат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК "Вагнер".
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу "Миротворца".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел заявили, что некоторые из задержанных боевиков группы Вагнера имеют украинское гражданство.
Администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на выдаче вагнеровцев, воевавших на Донбассе.
Глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что правоохранительные органы Украины передадут Беларуси данные, которые подтверждают преступления боевиков российской частной военной компании "Вагнер".