Кремль пошел на уступки? Названа причина вероятного ареста "министра ЛНР"

Одиозного "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, об аресте которого сообщили СМИ, могли задержать в связи с желанием России вернуть захваченные в республике предприятия собственникам.

Такое мнение высказал в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его данным, происходят "какие-то движения" вокруг тех предприятий, которые в свое время "национализировали" террористы.

Арест Корнета в "ЛНР": названа причина donbass.live

"Такие действия на оккупированной части Луганщины могут свидетельствовать о намерениях одной из "башен Кремля" вернуть захваченные предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Украиной", – написал Тука.

Он также напомнил, что о подобной инициативе (возврат контроля собственникам с дальнейшим сотрудничеством) говорили представители украинской стороны на заседании ТКГ в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 ноября 2017 года в оккупированном Луганске произошел вооруженный мятеж, в результате которого главарь Игорь Плотницкий сбежал из "ЛНР". Позже он принял решение уйти в отставку. Его место занял Леонид Пасечник, работавший ранее на подконтрольной террористам территории "министром государственной безопасности".

Однако инициатором "переворота" был Корнет, который заявлял, что он необходим для предотвращения возврата временно оккупированных районов Луганской области в состав Украины.

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