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16 сентября • обновлено в 18:42
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Кремль пошел на уступки? Названа причина вероятного ареста "министра ЛНР"

1.9т Читать материал на украинском

Одиозного "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, об аресте которого сообщили СМИ, могли задержать в связи с желанием России вернуть захваченные в республике предприятия собственникам.

Такое мнение высказал в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его данным, происходят "какие-то движения" вокруг тех предприятий, которые в свое время "национализировали" террористы.

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"Такие действия на оккупированной части Луганщины могут свидетельствовать о намерениях одной из "башен Кремля" вернуть захваченные предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Украиной", – написал Тука.

Он также напомнил, что о подобной инициативе (возврат контроля собственникам с дальнейшим сотрудничеством) говорили представители украинской стороны на заседании ТКГ в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Игорь Корнет
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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