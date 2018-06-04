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"Кремль пакостит": в Ривне сожгли авто известному волонтеру

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В Ривне поздно ночью неизвестные подожгли автомобиль волонтера Романа Коваля.

Фотографии поврежденной машини он сам опубликовал на своей странице в Facebook.

Он считает, что – это месть за его общественную и военную деятельность.

"Это месть за общественную, политическую и военную деятельность. Думаете, что запугали? Ошибаетесь! Борьба продолжается! PS. Этот автомобиль побывал со мной в горячих точках фронта от станицы Луганской до Широкино. Сотни раз в войне под обстрелами и во времена покоя. А погиб здесь в мирном Ривне!" - написал волонтер.

В комментариях к записи пользователи осудили такие действия и поддержали волонтера.

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"Низко как...", "А разве мало сволочей в Ривне?! Подонки!", "Кремль пакостит", "Господин Роман, будьте осторожнее, крысы в ощущении смерти пытаются укусить, жаль машины но главное, что с Вами все в порядке. Все равно победим эту дрянь колоборантскую, это уже конвульсии", - написали пользователи.

В полиции области уже расследуют происшествие по ч. 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

Отмечается, что в результате пожара пострадали две машины: Land Rover Freelander, который принадлежал волонтеру, и Volkswagen Polo, зарегистрированный на лизинговую компанию.

По предварительной версии это был поджог, но окончательные выводы предоставит экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Константиновке неизвестные уже долгое время посылают угрозы волонтеру Наталье Воронцовой.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаРивне
Объекты
фотографииволонтерство
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