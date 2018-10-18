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Кремль ''отошел'' от ''Л/ДНР'': появилась новая информация

22.6тЧитать материал на украинском

Администрация президента России фактически отстранилась от работы с террористическими "республиками" Донбасса.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в близком к Кремлю Telegram-канале "НЕЗЫГАРЬ".

"Судя уже по тому обстоятельству, что реорганизация сурковского блока пришлась на время подготовки выборов в "ДНР" и "ЛНР", Кремль отодвигает Суркова (помощник президента РФ, куратор оккупированных территорий Владислав Сурков - ред.) от работы с самопровозглашёнными "республиками" Донбасса, и, возможно, отодвигается и сам", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Кремле признали, что "ДНР" и "ЛНР" не принесут "дополнительных очков", прорывных стратегий на украинском направлении не появилось, и что минские соглашения мертвы.

Также появилась информация о том, что избирательную кампанию "глав" "ДНР" и "ЛНР" ведут политтехнологи, не связанные с администрацией президента России.

Кремль ''отошел'' от ''Л/ДНР'': появилась новая информация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что новым куратором группировок "ДНР" и "ЛНР" на оккупированной части Донбасса назначен Алексей Филатов. Позже появилась информация, что Сурков якобы не потерял "должность" смотрящего, а лишь произошла реорганизация управления Кремля, которое он курирует, по его же инициативе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владислав Сурков
Место
Россия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Обломись хахол .
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Ларченко Олег
Ларченко Олег
Кацапські брехні.
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