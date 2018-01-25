Кремль открыл в Украине "главный фронт" - нардеп

На сегодняшний день Кремль считает "церковный фронт" одним из важнейших в войне против Украины.

Такое мнение "Обозревателю" высказал народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.

Комментируя последнее заявление главы российского МИДа, который потребовал от европейских структур немедленной реакции на "притеснение Украинской православной церкви", нардеп сказал: "Для них это очень важный инструмент дискредитации Украины. Так называемый церковный фронт давно считается одним из главных. Делаются попытки дискредитации государства, политики в сфере религии, церкви, прав верующих буквально на ровном месте".

"В Украине невозможно найти человека, которого бы притесняли из-за того, что он, например, говорит по-русски, и поэтому они решили использовать по полной программе то, что они называют православным фактором. Для этого очень давно из Москвы прозвучал призыв собирать наименьшие факты якобы нарушения прав православных, даже если речь идет о конфликте на бытовом уровне", - продолжил Еленский.

В этом контексте он напомнил о событиях в селе Катериновка Тернопольской области, "где так называемые паломники, привезенные на автобусе, били верующих этого прихода". "Но в Кремле все равно рассказывают, что "раскольники" захватили храм, хотя понятно, что "раскольники" ведь не спрыгнули с парашютом – это местные жители, которые не хотят быть в составе Московского патриархата".

В то же время нардеп подчеркнул: "Если мы посмотрим ситуацию с УПЦ МП, то она получает абсолютно все льготы, которые получают религиозные организации Украины, она пользуется всеми положительными изменениями, которые были осуществлены на протяжении последних трех лет. Они получили от "хунты", которую проклинают, землю, и получают ее до сих пор. Некоторые священники награждаются правительственными наградами, они принимают участие в протокольных мероприятиях и прочее. То есть найти факты притеснения крайне сложно".

Напомним, 25 января стало известно о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "продолжается попустительство захвата храмов канонической Украинской православной церкви, насилие в отношении ее клира и верующих" и призвал европейские структуры немедленно отреагировать на эти "противоправные действия".