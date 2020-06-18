Кремль может пойти на эскалацию после 1 июля – Климкин

После всероссийского референдума по изменениям в Конституцию РФ, назначенного на 1 июля, Кремль может прибегнуть к эскалации и провокациям в Украине.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Это может быть на религиозной почве, может быть что-то другое, может быть последовательность каких-то случаев. Они очень хорошо знают, как это делать", – добавил он.

По словам экс-министра, есть ряд причин, которые могут заставить президента РФ Владимира Путина прибегнуть к таким шагам.

"Столько проблем наслаивается внутри страны. И цена на нефть, и перенесенный парад, и отложенное голосование, и количество заболевших в России, и экономика. Если посмотреть даже официальные рейтинги, доверие к власти и к Путину явно проседает", – напомнил он.

"Я никого не хочу напугать. Но я считаю, что именно этот период – примерно до начала следующего года – будет сложным с точки зрения этих вызовов", – подчеркнул Климкин.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, руководство российских оккупационных администраций по указанию кураторов из РФ продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий. Главное управление разведки узнало, что с 20 мая так называемые первый и второй армейские корпуса находятся в полной боевой готовности.