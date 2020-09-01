Обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука в Верховную Раду относительно выборов на Донбассе было использовано Россией.

Несогласованность позиции Украины в этом вопросе опасна и бьет по обществу. Такое заявление в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV сделал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный.

По его словам, российская сторона подала заявление Кравчука, а также предыдущие подобные заявления украинского руководства "как надежду на то, что Украина проведет выборы на оккупированной территории".

Политик подчеркнул, что это приводит к противопоставлению общества власти и угрожает противостояниями внутри страны.

Комментируя тот факт, что Рада все же рассмотрела обращение Кравчука, несмотря на отсутствие оснований для этого, Бессмертный заявил: "Неужели не понятно, что это моментально приводит к столкновению политических сил не только в парламенте. Это в конце концов выльется на улицу. Будет противостояние между сторонниками политсил, которые кардинально по-разному смотрят на разрешение этой проблемы".

Исходя из этого, он отметил необходимость сначала прорабатывать все вопросы Донбасса внутри страны, а на переговорные площадки выносить сформированную единую позицию Украины.

Полную версию блиц-интервью с Романом Бессмертным читайте здесь.

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