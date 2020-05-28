Главная Новости
28 мая • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Кремль использовал Ермака в своей игре против Украины – Пионтковский

  • «Пленки Порошенко-Байдена» были провокацией Кремля

  • Главную роль в ней сыграл руководитель ОП Андрей Ермак, опосредованную – президент Владимир Зеленский

  • Целью России была «активизация» президента США Дональда Трампа

  • На сегодняшний день эта провокация не удалась

2.5т
Читать материал на украинском

"Слив" записей переговоров вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко был акцией Кремля, направленной на подрыв отношений Украины с Соединенными Штатами как "единственным надежным стратегическим партнером".

Главную роль в этом сыграл глава Офиса президента Андрей Ермак. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

В условиях отстранения Дональда Трампа от принятия решений по Украине и единодушной проукраинской позиции американского истеблишмента Кремль использовал "пленки Порошенко-Байдена" для активизации президента США, предположил оппозиционер.

"Цель этой акции совершенно очевидна: взломать политическое единство США, сделать Трампу громадный подарок – компромат на Байдена, и тем самым заставить его парализовать своих дипломатов, своих военных в поддержке Украины", – сказал Пионтковский.

Андрей Ермак, Владимир Путин, коллаж

Андрей Ермак, Владимир Путин, коллаж

Он заявил, что провокация была организована украинской властью. "Пленки" находились в Офисе президента, мне известно из тех же источников, из того же бункера, что они были лично переданы Деркачу Ермаком, агентом Москвы с вербовочным псевдонимом "Козырь", – заявил политик.

"На сегодняшний день эта провокация не удалась. Но то, как она проходила, с самой худшей стороны характеризует тех людей, которые сегодня де-факто находятся во главе Украины – Зеленский, Ермак и Коломойский", – резюмировал Пионтковский.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса – это "пустое" дело. "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто это писал и для чего. Знаю, кто шантажировал. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака" , – сказал он.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пленки Ермака" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Пленки Ермака Эксклюзив
Персоны
Дональд Трамп Петр Порошенко Джо Байден Владимир Зеленский Андрей Пионтковский Андрей Ермак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
10
Интересно
14
Печально
2
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги