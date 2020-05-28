Кремль использовал Ермака в своей игре против Украины – Пионтковский

На сегодняшний день эта провокация не удалась

"Слив" записей переговоров вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко был акцией Кремля, направленной на подрыв отношений Украины с Соединенными Штатами как "единственным надежным стратегическим партнером".

Главную роль в этом сыграл глава Офиса президента Андрей Ермак. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

В условиях отстранения Дональда Трампа от принятия решений по Украине и единодушной проукраинской позиции американского истеблишмента Кремль использовал "пленки Порошенко-Байдена" для активизации президента США, предположил оппозиционер.

"Цель этой акции совершенно очевидна: взломать политическое единство США, сделать Трампу громадный подарок – компромат на Байдена, и тем самым заставить его парализовать своих дипломатов, своих военных в поддержке Украины", – сказал Пионтковский.

Андрей Ермак, Владимир Путин, коллаж

Он заявил, что провокация была организована украинской властью. "Пленки" находились в Офисе президента, мне известно из тех же источников, из того же бункера, что они были лично переданы Деркачу Ермаком, агентом Москвы с вербовочным псевдонимом "Козырь", – заявил политик.

"На сегодняшний день эта провокация не удалась. Но то, как она проходила, с самой худшей стороны характеризует тех людей, которые сегодня де-факто находятся во главе Украины – Зеленский, Ермак и Коломойский", – резюмировал Пионтковский.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса – это "пустое" дело. "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто это писал и для чего. Знаю, кто шантажировал. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака" , – сказал он.

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