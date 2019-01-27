Кремль готовит реванш в Украине: озвучен сценарий на 2019 год

Россия прилагает огромные усилия, чтобы на выборах в Украине привести к власти своих сторонников. Кремль отказался от тактики терактов, противостояние переходит в политическую плоскость. Особое внимание уделяется спекуляциям на теме мира в Украине.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. По его данным, на реализацию такого сценария "направлены гигантские ресурсы".

По словам эксперта, эти средства и эти усилия "будут выделяться не на то, чтобы совершить какие-то террористические акты, усилить противостояние в Украине, а именно на политическое влияние".

"На сегодняшний момент главным месседжем россиян является мир. Те политические силы и люди, которые выступают с такими месседжами, являются или агентами, или подсознательными ретрансляторами российского влияния. Мир завтра – это, фактически, капитуляция. Мы должны это понимать. Капитуляция – это передвижение линии столкновения, которая на сегодняшний момент существует, на 100-200 километров на запад через несколько лет. Россияне все равно будут ориентироваться на то, чтобы политически захватить Киев", – подчеркнул он.

Как отметил Петренко, в Кремле прекрасно понимают, что пророссийский кандидат не станет президентом Украины, поэтому их самое главное задание на сегодняшний момент – парламентские выборы.

"К парламентским выборам им важно подготовить общество, разогнать месседжи про мир, создать такую поддержку президенту – неважно, будет ли это действующий или кто-то другой – при которой он не мог бы опираться на все население. Фактически, как Янукович пришел в 2010 году с результатом 48,9% – это даже не половина избирателей", – объяснил он.

Эксперт считает, что россияне в своих методах влияния на ситуацию в Украине активно будут использовать информационную войну в социальных сетях.

"Это влияние на людей, формирование определенной точки зрения, в том числе разочарование в патриотичной части населения, в тех, кто готов проголосовать за проукраинские силы, и готовности проголосовать за пророссийские силы. Изменить баланс путем разочарования одной части и зачарования другой", – подчеркнул он.

Также Петренко спрогнозировал, что россияне постараются объединить разобщенные пророссийские силы на парламентских выборах.

"Раздел произошел на сегодняшний момент. Вероятно, до лета все-таки будет объединение. Они понимают, что разделение не приведет к победе. Хотя не исключено, что они поставят и на две политсилы, потому что это парламентские выборы, преодоление 5% барьера возможно для тех и других", – считает эксперт.

censor.net.ua

Как сообщал ObozTV,

Ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко заявил, Россия с момента аннексии Крыма рассматривает возможность наступления на юге Херсонской области, чтобы взять под контроль Северокрымский канал и обеспечить полуостров водой из Днепра.

Также Петренко спрогнозировал, что в год президентских и парламентских выборов в Украине Кремль воздержится от терактов и военных обострений на Донбассе.

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