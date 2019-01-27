|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Кремль готовит реванш в Украине: озвучен сценарий на 2019 год

5.8тЧитать материал на украинском

Россия прилагает огромные усилия, чтобы на выборах в Украине привести к власти своих сторонников. Кремль отказался от тактики терактов, противостояние переходит в политическую плоскость. Особое внимание уделяется спекуляциям на теме мира в Украине.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. По его данным, на реализацию такого сценария "направлены гигантские ресурсы".

По словам эксперта, эти средства и эти усилия "будут выделяться не на то, чтобы совершить какие-то террористические акты, усилить противостояние в Украине, а именно на политическое влияние".

"На сегодняшний момент главным месседжем россиян является мир. Те политические силы и люди, которые выступают с такими месседжами, являются или агентами, или подсознательными ретрансляторами российского влияния. Мир завтра – это, фактически, капитуляция. Мы должны это понимать. Капитуляция – это передвижение линии столкновения, которая на сегодняшний момент существует, на 100-200 километров на запад через несколько лет. Россияне все равно будут ориентироваться на то, чтобы политически захватить Киев", – подчеркнул он.

Новости
''Мир, дружба, матрешки'': названа главная российская угроза для Украины

Как отметил Петренко, в Кремле прекрасно понимают, что пророссийский кандидат не станет президентом Украины, поэтому их самое главное задание на сегодняшний момент – парламентские выборы.

"К парламентским выборам им важно подготовить общество, разогнать месседжи про мир, создать такую поддержку президенту – неважно, будет ли это действующий или кто-то другой – при которой он не мог бы опираться на все население. Фактически, как Янукович пришел в 2010 году с результатом 48,9% – это даже не половина избирателей", – объяснил он.

Эксперт считает, что россияне в своих методах влияния на ситуацию в Украине активно будут использовать информационную войну в социальных сетях.

"Это влияние на людей, формирование определенной точки зрения, в том числе разочарование в патриотичной части населения, в тех, кто готов проголосовать за проукраинские силы, и готовности проголосовать за пророссийские силы. Изменить баланс путем разочарования одной части и зачарования другой", – подчеркнул он.

Также Петренко спрогнозировал, что россияне постараются объединить разобщенные пророссийские силы на парламентских выборах.

"Раздел произошел на сегодняшний момент. Вероятно, до лета все-таки будет объединение. Они понимают, что разделение не приведет к победе. Хотя не исключено, что они поставят и на две политсилы, потому что это парламентские выборы, преодоление 5% барьера возможно для тех и других", – считает эксперт.

Новости
Санкции России против ''Оппоблока'': в Украине разгадали маневр Кремля
Кремль готовит реванш в Украине: озвучен сценарий на 2019 год

censor.net.ua

Как сообщал ObozTV,

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
Теги
Выборы Президентавыборы в Украине
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
12
Смешно
7
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Тратятся огромные деньги, собачья хрень, достаточно каждому хохлу пообещать 100 гривен и они изберут любого. Предыдущего президента, например, пендосы купили за два пакета печенек. Продажность свинов общеизвестна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Flint Clint
Flint Clint
5 лет свинолохов пугают. Свиньи верят
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Позвольте, а Россия кого то взрывала на украине?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги