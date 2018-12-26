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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Кремль готовит провокацию

2.4т

Кремль готовит провокацию с применением химического оружия, чтобы обвинить в этом Украину и получить повод для нового вторжения?

"Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР") выяснила, что на железнодорожную станцию города Красногоровка прибыл состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) с "токсичным веществом". Как заявил на экстренном брифинге замначальника управления народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин, бочки с химикатами уже начали выгружать.

По словам господина Басурина, вагоны забиты "бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом". "В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты",— цитирует Донецкое агентство новостей представителя "ДНР".

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Как утверждает Эдуард Басурин, в том же районе находятся эксперты британских и американских спецслужб, "специализирующиеся на проведении диверсий". В "ДНР" призвали международные организации отреагировать на эту ситуацию. "В зоне поражения могут оказаться более 70 тыс. мирных людей",— добавил представитель милиции республики". ("Коммерсант").

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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dichting olga
dichting olga
Стандартный приём российской пропаганды - обвинить жертву в том, что сам хочешь сделать. "Если бы мы не захватили Крым, там сейчас была бы база НАТО".
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Сказочные долбоебы работают на обозе.
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