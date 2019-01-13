Кремль готовит новый сценарий для Донбасса: журналист раскрыл детали

Кремль разрабатывает новый сценарий действий на оккупированных территориях Донбасса. Предыдущие планы России уже потерпели поражение.

Об этом в эфире "1+1" заявил корреспондент Андрей Цаплиенко. По его мнению, россиянам сейчас тяжело нести такое бремя как ОРДЛО, но и выбросить просто жалко.

"На видео, которое передали из Донецка, видно, что с улиц оккупированного города, как по команде, исчезли изображения местных боевиков – живых и погибших. На их месте – не слишком броские рекламные плакаты. Вместо призывов героически погибнуть за "Новороссию", нейтрально предлагают товары и услуги. Единственное исключение – кафе “Сепар”, где закончил свои дни Александр Захарченко", – рассказал Цаплиенко.

По его словам, окружение покойного экс-главаря "ДНР" уже отстранено Кремлем от денежных потоков и управленческих возможностей. Их заменила новая "власть": так называемый премьер "ДНР" Александр Ананченко и председатель некой компании “Внешторгсервис” Владимир Пашков.

"Ананченко запрещено фотографировать. Доступ к нему имеет ограниченный круг приближенных. Эти двое и являются настоящим менеджментом квазиреспублик. А местных наемников окончательно отодвинули от больших денег. Им позволили зарабатывать только на линии фронта, чтобы не дать остыть горячей точке, которую Кремль создал на карте Европы", – заверил корреспондент.

Он подчеркнул, что Россия уже не скрывает факт присутствия на Донбассе рекордного количества своих военных. Большая их часть – офицеры.

"(В Кремле.- Ред.) понимают: для Москвы Минские соглашения потеряли смысл. Какой план победит – теперь пока не понятно. И, похоже, российские офицеры на Донбассе перестали прятаться. А, следовательно, оккупированные территории в 2019 году стоят на пороге больших перемен", – подвел итог Цаплиенко.

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