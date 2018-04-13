Кремль готовит масштабное вторжение в Украину: в СБУ назвали сроки

Руководство Российской Федерации осенью планирует предпринять новую попытку дестабилизации Украины, используя старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.

Соответствующую информацию, которой располагает Служба безопасности Украины, озвучил на брифинге 13 апреля замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает LIGA.net.

По его словам в окружении главы РФ Владимира Путина существует группа, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода осенью 2018 года российских войск в Украину под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, "спортсменов" и другие околокриминальные структуры "для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий".

При этом представитель СБУ не стал уточнять детали.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СБУ заявили о попытках спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины.