Кража века: на Донбассе судью уволили за мелкое воровство

Судья Дзержинского городского суда Донецкой области Оксана Бухтиярова была уволена Высшим советом правосудия за кражу банки чая и часов в магазине.

"Эти действия были совершены с сокрытием от работников магазина - банка с чаем положена в сумку и прикрыта сверху предметом одежды. Указанное обстоятельство подтверждается видеозаписью событий, а также выявлением коробки с чаем соответствующей марки и часами в дальнейшем в сумке Бухтияровой", - сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Вопрос об увольнении судьи на основании решения Третьей дисциплинарной палаты от 24 января был рассмотрен ВСП в четверг, 22 марта.

В обращении и приложенных материалах уточняется, что 14 апреля 2016 года судья в рабочее время вынесла коробку с банкой чая и часами с охраняемой территории магазина в городе Святогорск Донецкой области.

Высший совет правосудия принял решение привлечь Бухтиярову к дисциплинарной ответственности и снять с должности.

Как писал "Обозреватель", в 2017 году Высший совет правосудия уволил 172 судей, совершивших дисциплинарные проступки.