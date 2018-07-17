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Кравчук знал о подготовке убийства Януковича - адвокат

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Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что первый президент Украины Леонид Кравчук знает о том, что беглого экс-президента хотели устранить в феврале 2014 года.

Как сообщил защитник во время заседания Оболонского райсуда 17 июля, Кравчук готов свидетельствовать об этом, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в пятницу, 13 июля, политик подтвердил, что готов дать показания и якобы готов рассказать, что был план по "уничтожению Януковича по плану Чаушеску".

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Также защита предоставила протокол допроса экс-президента.

В свою очередь, прокурор Кравченко отметил, что сторона обвинения уже получала письменные объяснения Кравчука, а судья Девятко сказал, что данное утверждение "является его умозаключением".

"В феврале 2014-го на мой мобильный звонили неизвестные и сообщали, что есть группы по устранению Януковича по плану Чаушеску", – зачитал судья Девятко пояснения Кравчука, добавив, что "это показания с чужих слов, со слов неизвестных лиц".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-охранник Януковича рассказал, как пытались убить "легитимного" в 2014 году.

Читайте все новости по теме "Суд над Януковичем" на Обозревателе.

Тема
Суд над Януковичем
Персоны
Виктор ЯнуковичЛеонид Кравчук
Место
УкраинаКиев
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Якби його знищили ,я б за ним не плакав ..
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