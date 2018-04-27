Кравчук узнал от Порошенко, как решить вопрос с Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко знает, что решить вопрос на Донбассе силовым способом не удастся.

Об этом заявил первый глава украинского государства Леонид Кравчук в эфире НСН. По его словам, он недавно встречался с Порошенко.

"Решить можно только дипломатическим и политическим путём. Но для этого надо сесть для разговора. Я призываю кремлёвских политиков сесть за стол переговоров, потому что безумие, которое сейчас происходит, навеки может создать такую ситуацию, когда главным мотивом жизни украинского и российского народа будет ненависть. Я бы этого не хотел", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в конце апреля и будет запущен новый формат пор руководством командующего Объединенного штаба.