Кравчук не имел права назначать инспекцию на Донбассе, – Гай
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не имеет полномочий на принятие решений о военных инспекциях позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе.
Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал ветеран АТО, волонтер, военный эксперт Мирослав Гай. "Сегодня ТКГ не имеет вообще никаких полномочий проводить или не проводить любые инспекции. Невозможно, чтобы это решали Кравчук, Фокин и все остальные, кто там собрались", – подчеркнул он.
Как пояснил Гай, основанием для такой инспекции может быть только письменный приказ президента Украины. В противном случае инспекция будет считаться преступлением.
По его словам, прежде чем принять такое решение, глава государства должен получить тематический доклад о возможности и безопасности такого шага от главы СБУ и командующего Объединенных Сил. "В курсе всех этих дел должен быть министр обороны", – добавил он.
Офицер объяснил, что Вооруженные Силы имели все основания не выполнять решения ТКГ о проведении инспекции.
Полную версию блиц-интервью с Мирославом Гаем читайте здесь.
Как писал OBOZREVATEL:
9 сентября на срочном заседании ТКГ Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.
В Офисе президента объясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.
10 сентября в Офисе президента Украины сообщили, что инспекция временно отменяется.