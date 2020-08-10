Кравчук назвал "закрытую тему" в переговорах по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал "закрытую тему", которую нельзя обсуждать в ТКГ на при каких условиях.

"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", – заявил он в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Как пояснил первый президент, речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", – подчеркнул он.

"Это вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", – заверил Кравчук.

Более того, он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", – подчеркнул первый президент.

В этом контексте он напомнил, что подобным образом он вел себя и во время подписания соглашения о прекращении существования Советского Союза в 1991 году.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай заявил, что Кремль ставит своей целью в течение ближайших двух месяцев максимально продвинуться в минском формате по сдаче национальных интересов Украины.