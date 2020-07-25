Кравчук назвал путь к миру в войне на Донбассе

Если полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, согласованное в Трехсторонней контактной группе на 27 июля, состоится, это будет означать начало пути к миру.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. "Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и большое дело, мы начнем идти к миру", – заметил он.

По мнению первого президента, указание на прекращение огня "ДНР" и "ЛНР" могло поступить из Москвы. "Раз заявили, что будет прекращение огня, то они договорились", – допустил он.

Вместе с тем Кравчук напомнил о том, что за всю историю войны на Донбассе террористические "республики" ни разу не соблюдали условия перемирий. "Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях", – заметил первый президент.

В то же время он подчеркнул, что готов аплодировать, если в этот раз полное прекращение огня произойдет.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля была достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе с 00:01 часов понедельника, 27 июля. В Офисе президента ее назвали прорывом.