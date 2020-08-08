Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня на Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе, один из которых – переговоры.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV . "Мы видим, что это надо сделать путем переговоров – раз, путем дискуссий – два, путем компромиссов – три. И путем соответствующих уступок", – сказал он.

В контексте последнего пункта первый президент подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут "и с той стороны". По его словам, ни одна сторона не может ставить требования к другой и предъявлять ультиматумы.

Кравчук сообщил, что вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе обсуждался 3 августа в украинской делегации ТКГ. Видеоконференция по этому поводу с участием всех сторон запланирована на середину августа.

В этом контексте первый президент заверил: "Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались – и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго".

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 9 августа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук назвал главное условие своей поездки на оккупированный Донбасс, а также озвучил главную цель такого путешествия.