Кравчук анонсировал новый Будапештский меморандум

В случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук. "Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он о будапештском формате и Будапештском меморандуме.

В частности, по мнению первого президента, к документу должна присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны.

Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о "заявлениях и желании", а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – резюмировал первый президент.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 3 августа Леонид Кравчук провел первую встречу с членами украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Ранее он пообещал, что никогда не подпишет любой документ, который повредит государству.