''Красное знамя над Киевом'': в России забредили новой ''стратегической'' целью

Одиозный "депутат" нелегитимной Госдумы РФ от аннексированного Крыма Андрей Козенко предложил "поднять красное знамя" в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал в микроблоге в Twitter блогер Necro Mancer, а высказывание вызвало гнев украинцев (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Очень важно, что сегодня есть стратегическая цель – навести порядок, чтобы справедливость восторжествовала. Сегодня нам очень важно поднять алое знамя победы в городе-герое Киеве, в городе-герое Одессе. Люди этого ждут", – сказал "депутат".

В комментариях блогер КРЫМский бандеровец напомнил, что Козенко, как и другие марионетки Кремля, озвучивает прихоти Москвы.

"Это предатель из Крыма. Они все открывают рты по команде Кремля, озвучивая его больные прихоти", – написал он.

"Воткни это знамя себе в ж*пу", "Про город-герой Минск ничего не сказал, странно", "Одесса и Киев в ваш русский рот не влезут, финоугры", "Не люди этого ждут. А эта свинособака ждет. Хочет царствовать над нами, аж кушать не может. Привет из Одессы", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты заявили, будто современная Украина создана из захваченных кусков других государств.