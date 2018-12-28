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''Красное знамя над Киевом'': в России забредили новой ''стратегической'' целью

2.6тЧитать материал на украинском

Одиозный "депутат" нелегитимной Госдумы РФ от аннексированного Крыма Андрей Козенко предложил "поднять красное знамя" в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал в микроблоге в Twitter блогер Necro Mancer, а высказывание вызвало гнев украинцев (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Очень важно, что сегодня есть стратегическая цель – навести порядок, чтобы справедливость восторжествовала. Сегодня нам очень важно поднять алое знамя победы в городе-герое Киеве, в городе-герое Одессе. Люди этого ждут", – сказал "депутат".

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В комментариях блогер КРЫМский бандеровец напомнил, что Козенко, как и другие марионетки Кремля, озвучивает прихоти Москвы.

"Это предатель из Крыма. Они все открывают рты по команде Кремля, озвучивая его больные прихоти", – написал он.

"Воткни это знамя себе в ж*пу", "Про город-герой Минск ничего не сказал, странно", "Одесса и Киев в ваш русский рот не влезут, финоугры", "Не люди этого ждут. А эта свинособака ждет. Хочет царствовать над нами, аж кушать не может. Привет из Одессы", – написали пользователи.

''Красное знамя над Киевом'': в России забредили новой ''стратегической'' целью
''Красное знамя над Киевом'': в России забредили новой ''стратегической'' целью
''Красное знамя над Киевом'': в России забредили новой ''стратегической'' целью
''Красное знамя над Киевом'': в России забредили новой ''стратегической'' целью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты заявили, будто современная Украина создана из захваченных кусков других государств.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Попова Ольга
Попова Ольга
ПРИЕЗЖАЙ И ПОДЫМИ , В ОДЕССЕ УЖЕ ПОДНЯЛ , ДАВАЙ В КИЕВЕ ПОДЫМИ , ЖДУТ НЕДОЖДУТСЯ В КИЕВЕ ОРКОВ , ОНИ ИЛИ ОБКУРЕННЫЕ ИЛИ ТАК ПОД ХВОСТ ДАЮТ КУРАТОРЫ ЧТО МЕЛЮТ ТАКОЕ ,,,,,,,ДУРДОМ ОТДЫХАЕТ , НАРОД СЕЙЧАС ЗЛОЙ ОН ПОРВЕТ НА КУСКИ ЗА СЕКУНДЫ
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минин евген
минин евген
кацапьё, похоже, поздно всралось. украинский флаг уже был над москвой. https://nikitich.livejournal.com/497199.html
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия и кремлёвские упыри такие были и есть, агрессоры, оккупанты и лживые шакалы... как всегда.
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