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"Красавцы!" ВСУ блестяще разбили оккупантов под Луганском

2.2тЧитать материал на украинском

В Луганской области в зоне проведения Операции Объединенных сил ВСУ успешно разбили боевиков.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав разговор с одним из бойцов 54 бригады, в зону ответственности которой входит указанная территория.

Отмечается, что украинские защитники использовали ПТУР (противотанковая управляемая ракета) в районе Попасной по направлению Первомайска, который находится на временно оккупированной территории.

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ВСУ

ВСУ

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Собеседник сообщил, что идет бой, и успел поделится успехами. По его словам, несколько дней назад были уничтожены два боевика. "Одного ПТУРа хватило. Прямо в опорник зашел. Уже подтвердили данные. Один из погибших оказался командиром взвода", – сообщил украинский военный.

На удивленный вопрос, как же ВСУ удалось отреагировать на столь большом расстоянии, боец пояснил, что в их рядах есть опытные умельцы.

"Красавцы. Успехов", – поддержал собеседника Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали как украинские защитники уничтожили единицу военной техники террористов на Донбассе, которая подвозила вооружение на передовую.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Та нет посмотрите на фотографию там над шевроном символ Дауна пришить. Не обращайте внимания на это.
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