"Красавцы!" Украинские спецподразделения получили новые катера. Фото

Одесский и Мариупольский отряды морской охраны ГПСУ получили новые малые катера украинского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. Также в Telegram-канале МВД опубликовали фото катеров.

"Маленькие красавцы украинского производства. Катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и с вооружением", – добавили в ведомстве.

С нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

Украинские спецподразделения получили новые катера МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ припугнули террористов мощным оружием.

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