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28 декабря • обновлено в 11:37
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"Красавцы!" Украинские спецподразделения получили новые катера. Фото

1.6т
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Одесский и Мариупольский отряды морской охраны ГПСУ получили новые малые катера украинского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. Также в Telegram-канале МВД опубликовали фото катеров.

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"Маленькие красавцы украинского производства. Катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и с вооружением", – добавили в ведомстве.

С нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

Украинские спецподразделения получили новые катера

Украинские спецподразделения получили новые катера

МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера

Украинские спецподразделения получили новые катера

МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера

Украинские спецподразделения получили новые катера

МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера

Украинские спецподразделения получили новые катера

МВД Украины

Украинские спецподразделения получили новые катера

Украинские спецподразделения получили новые катера

МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ припугнули террористов мощным оружием.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну всё, теперь можно плыть через Керченский пролив...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кремль в панике! Ахрессор напуган! Так победим! Свободу попугаям! Обоз, больше пэрэмох нет? Писать не о чем? Это нынешний уровень достижений Украины-надувные лодки?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем тогда нужны столетние американские катера береговой охраны, которые б/у. Чем более разнотипные оборудование тем дороже его эксплуатация и ремонт.
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