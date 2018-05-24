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"Красавцы!" Бойцы ВСУ одурачили террористов на Донбассе

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В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военнослужащие проникли на позицию террористов и отобрали у них пулемет.

Как сообщил на своей странице в Fаcebook волонтер Юрий Мысягин, бойцы 25-го батальона 54-й бригады отличились на Светлодарской дуге в среду, 23 мая.

"Пока обд**ченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответку ВСУ, бойцы проявили военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова", - рассказал волонтер.

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По его словам, никто из бойцов ВСУ не пострадал, "даже царапин нет".

"Пулемет находится сейчас в 25 батальоне. Ну красавцы, реально", - добавил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Трубин Владимир
Трубин Владимир
100-200-х,на каждый день. Отличная цель ребята. Вы ходите по своей земле, поэтому и берите что хотите
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