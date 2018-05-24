"Красавцы!" Бойцы ВСУ одурачили террористов на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военнослужащие проникли на позицию террористов и отобрали у них пулемет.

Как сообщил на своей странице в Fаcebook волонтер Юрий Мысягин, бойцы 25-го батальона 54-й бригады отличились на Светлодарской дуге в среду, 23 мая.

"Пока обд**ченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответку ВСУ, бойцы проявили военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова", - рассказал волонтер.

По его словам, никто из бойцов ВСУ не пострадал, "даже царапин нет".

"Пулемет находится сейчас в 25 батальоне. Ну красавцы, реально", - добавил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах на Донбассе.