Раскрыта масштабная схема торговли пропусками в зону АТО

В Краматорске Донецкой области группа преступников три года незаконно оформляла пропуски на временно оккупированные территории, пользуясь украденной базой СБУ. В частности, злоумышленники использовали идентификаторы, ключи, логины и пароли Электронного реестра разрешений для перемещенных лиц в районе проведения АТО.

Как говорится в решении Краматорского городского суда, бандиты орудовали с 2015 по 2018 год. Организатором схемы оказался уроженец г. Торез (Донецкая область). За свои услуги они брали от 200 до 500 гривен, которые им переводили на банковские карточки.

"Фигурант дела по предварительному сговору с неустановленным лицом своими противоправным действиями совершил несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации", — сообщается в приговоре.

Известно также, что злоумышленник таким образом "заработал" 420 000 гривен, на которые купил квартиру. Сам обвиняемый свою ответственность признал и пошел на сделку со следствием. Его освободили от основного наказания в виде трехлетнего лишения свободы при условии, что он за год не совершит новых преступлений.

Как писал OBOZREVATEL, в мае после реорганизации АТО в Операцию Объединенных сил на Донбассе поменялись правила пропуска.