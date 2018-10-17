Трагедия СУ-27: стало известно, почему исчезла информация о военном из США

Информация о гибели военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США в результате падения самолета Су-27 в Винницкой области, возможно, была удалена из-за нарушения определенной процедуры.

Об этом OBOZREVATEL заявил экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. По его словам, воинские правила требуют оповестить о смерти сначала родственников погибшего, а затем уже общественность.

"Почему сначала было указано, что на борту был американской пилот, а затем эту информацию убрали? Дело в том, что существует определенная процедура, по которой в первую очередь о гибели американского военнослужащего сообщают его семью. Возможно, это связано именно с этим, должна быть выполнена процедура, а уже потом проинформируют общество", - сказал Селезнев.

На вопрос журналиста, может ли гибель американского пилота во время международных учений повлиять на дальнейшие отношения между странами, военный эксперт ответил: "О дальнейших отношениях между Украиной и США, то я думаю, что все в этом контексте будет зависеть от результатов следственных действий - что стало причиной аварии".

Он отметил, гибель военных - это страшная трагедия, однако использование военной техники, особенно самолетов, несут в себе большой риск для жизни, и пилоты это понимали.

Первое фото с места ЧП © Мария Лехова

Также Селезнев уверен, авария не могла произойти ни по вине украинской пилота, полковника Ивана Петренко, ни из-за неисправности самого истребителя.

"У него очень большой стаж летной практики, он очень опытный пилот. Поэтому фактор непрофессионализма, или плохой подготовки летчика следует отбрасывать сразу. О состоянии Су-27, то в июле этого года самолет был возвращен с предприятия, где он проходил плановое регламентное обслуживание и ремонт. Следовательно, говорить о том, что самолет мог быть технически неисправным очень трудно. Кроме того, в рамках учений самолеты также проходили плановый осмотр", - добавил экс-спикер Генштаба.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей проходят многонациональные военные учения Clear Sky 2018 .

16 октября примерно в 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиавторов и готовил летный состав.

По информации благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook, вторым пилотом был военнослужащий Нацгвардии США (US National Guard). Эту информацию подтверждает пресс-служба Командование ВВС США в Европе и Африке. Сначала такую ​​же информацию обнародовал и Генштаб ВСУ, однако позже информация об американском летчике была удалено.