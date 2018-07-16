"Козырь в рукаве": правозащитница пояснила, за что Кремль заплатит Сенцовым

Олег Сенцов и другие украинские политзаключенные являются "козырями в рукаве у Кремля", которые российская сторона будет максимально использовать "явно не для обмена".

Данное мнение в интервью "Апострофу" озвучила координатор Медийной инициативы за права человека, правозащитница и журналистка Ольга Решетилова.

Она допускает, что политзаключенные нужны главе РФ Владимиру Путину для "платы" за ослабление экономических санкций, выборы на Донбассе или амнистии для боевиков.

"Хотя я не думаю, что его амнистия сильно интересует. Думаю, что больше всего сейчас его интересуют экономические санкции", – добавила правозащитница.

"Из-за этого мы – правозащитники, родственники узников Кремля и других пленных – говорили неоднократно о том, что переговоры об освобождении военнопленных и политзаключенных не могут идти в рамках минского формата. Потому что это сугубо политический процесс. А эти вопросы надо вынести в гуманитарную плоскость", – подчеркнула она.

Решетилова отметила, что в общей сложности в России, на данный момент, по политическим мотивам задержан 71 гражданин Украины.

"Если мы говорим про обмен, или взаимное освобождение, как правильно называть, то, очевидно, должны говорить о тех россиянах, которые задержаны в Украине в связи с конфликтом и российской агрессией. Таких около 30", – сообщила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что в РФ запустили процесс освобождения Сенцова.