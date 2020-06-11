Кожару взяли под стражу и увеличили сумму залога
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару взяли под стражу прямо в зале суда.
Такое решение в четверг, 11 июня, принял Киевский апелляционный суд, который увеличил сумму залога для подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого бизнесмена Екатерина Старицкая.
"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие", – говорится в сообщении.
Напомним, что 18 мая сумму залога для Леонида Кожары столичный суд уменьшил с 14 млн до 2,1 млн гривен, а уже 21 мая он внес залог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары на Киевщине.
Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины Козерод следы продуктов выстрела.
Адвокаты Кожары заявили, что Козерод призналась в случайном убийстве Старицкого.
Впрочем, самого Кожару 25 марта задержали. Именно ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.
Выяснилось, что Козерод может быть приговорена к пяти годам лишения свободы за дачу ложных показаний.
Позже задержанную женщину, которую заподозрили в лжесвидетельстве по обстоятельствам смерти Старицкого, отпустили под личное обязательство.