Кожару взяли под стражу и увеличили сумму залога

Тимур Григоренко Расследования 14:56, 11.06.2020 Обновлено: 15:29, 11.06.2020

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару взяли под стражу прямо в зале суда.

Такое решение в четверг, 11 июня, принял Киевский апелляционный суд, который увеличил сумму залога для подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого бизнесмена Екатерина Старицкая.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие", – говорится в сообщении.

Леонид Кожара

Напомним, что 18 мая сумму залога для Леонида Кожары столичный суд уменьшил с 14 млн до 2,1 млн гривен, а уже 21 мая он внес залог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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