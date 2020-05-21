Кожара внес залог по делу об убийстве Старицкого и вышел из СИЗО
Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара внес залог по делу об убийстве в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого.
Об этом сообщила в Facebook дочь погибшего Екатерина Старицкая.
"Кожара внес залог и вышел на свободу", – написала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме Кожары на Киевщине.
Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины Марины Козерод следы продуктов выстрела.
Адвокаты Кожары заявили, что Козерод призналась в случайном убийстве Старицкого.
Впрочем, самого Кожару 25 марта задержали. Именно ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.
Выяснилось, что Козерод может быть приговорена к пяти годам лишения свободы за дачу ложных показаний.
Позже задержанную женщину, которую заподозрили в лжесвидетельстве по обстоятельствам смерти Старицкого, отпустили под личное обязательство.
18 мая сумму залога для Кожары внезапно уменьшили с 14 млн гривен до 2,1 млн гривен.