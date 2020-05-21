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21 мая • обновлено в 15:53
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Кожара внес залог по делу об убийстве Старицкого и вышел из СИЗО

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Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара внес залог по делу об убийстве в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого.

Об этом сообщила в Facebook дочь погибшего Екатерина Старицкая.

Леонид Кожара и Сергей Старицкий

Леонид Кожара и Сергей Старицкий

"Кожара внес залог и вышел на свободу", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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