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Кожа и кости: появилось жуткое фото Сенцова из колонии

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Служба исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу показала свежее фото изможденного украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в РФ.

"28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", – сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, режиссеру провели коррекцию лечения после обследования. Деталей о состоянии здоровья не сообщили. Судя по снимку, Сенцов еще больше похудел из-за голодовки. Выглядит украинец нездоровым и измученным.

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Кожа и кости: появилось жуткое фото Сенцова из колонии

Олег Сенцов

Служба исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Напомним, что 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ответе от председателя Совета при президенте РФ по поводу состояния здоровья режиссера. В РФ сообщили, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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