Косят снайперы и взрывают: массовая ликвидация террористов "ДНР" попала на видео

В сети появились видео с ликвидацией террориста "ДНР" снайпером ВСУ и подрывом позиций оккупантов.

Ими поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что первое видео было снято на мариупольском направлении. На нем видно, как украинский снайпер ликвидирует оккупанта с расстояния 800 метров калибром пули 8,58 мм.

На втором ролике зафиксировано уничтожения блиндажа российско-оккупационных войск воинами ООС на Светлодарской дуге.

Взрыв блиндажа террористов Скриншот видео

Ликвидация террориста снайпером Скриншот видео

Ликвидация террориста снайпером Скриншот видео

В комментариях под видео украинцы поддержали армию и одобрили радикальные методы борьбы с теми, кто вторгся в наше государство.

"Ох**вшее создание: в полный рост гуляет по нашей земле", "Доходился долбо*б в полный рост", "Все на месте: могила, вороны", "Красиво", "Туда ему и дорога", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные на Донбассе метким выстрелом уничтожили новый объект террористов. Это произошло на Авдеевской промке.

Всего за день, 8 апреля, российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 13 человек, из которых убитыми — семь.

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