Судя по последним заявлениям господина Медведчука касаемо "проблематики амнистии" и Донбасса в целом, этот неуёмный "орган Кремля в Украине" решил таки мимикрировать. Правда, пока не совсем понятно, в личину кого или чего.

Как известно, в самом Кремле под термином "нормализация отношений" с нашей страной понимают тотальную и полную капитуляцию Украины. По-сути, нам предлагают расслабится, "забыть всё плохое"- например, отторжение ими Крыма и расфигаченный ими же Донбасс - и опять начать "дружить домами".

Первый этап - внедрение обратно в состав Украины того огрызка Донбасса, где куражились последние 5 лет российские специальные службы и криминал. На условиях, собственно, Кремля. По мнению кремлёвских комбинаторов, абсолютно провальное предприятие под названием "ДНР\ЛНР" ещё вполне можно превратить в инструмент достижения "более широких целей" во всей Украине.

Именно "по этой теме" нынче имеет честь напряжённо вкалывать господин Медведчук, имея статус "х*йлокума" и практически "официального" представителя Кремля в Украине. Понятно, что существуют и не менее напряжённо вкалывают "по украинскому вопросу" и другие "х*йло-соратники" без всяких "официальных статусов" и понтов, но занимающие в кремлёвской иерархии куда более высокие места и положение, нежели неудавшийся украинский "серый кардинал" с замашками позднего Суслова.

Посему нынче Виктору Владимировичу приходится весьма активно и напряжённо трудится и изворачиваться на этом поприще, ибо, неровен час, обойдут, затрут, а потом и отберут дары кремлёвские. Тем более, что времена в Кремле сегодня непростые, особенно в преддверии так называемого "трансфера власти", о котором в последнее время не говорит в Москве только ленивый.

Назвать господина Медведчука глупым в этом отношении нельзя. Виктор Владимирович всегда чётко "держал нос по-ветру" и чётко знал - что, когда и как говорить, а когда вообще молчать.

Вот и в этот раз, рассуждая о перспективах "возвращения Украины на Донбасс и возвращения Донбасса в Украину" в "эксклюзивном интервью" госпоже Влащенко на телеканале ЗИК, он разродился несколькими весьма неожиданными заявлениями.

Например, таким:

"Коли ми пропонуємо автономію для Донбасу як механізм повернення людей і територій і того, щоб Україна прийшла на Донбас, а Донбас повернувся в Україну, то ми виходимо з того, що ми не змінюємо унітарний устрій форми правління. Держава залишається унітарною..." (с).

Ну, или таким:

"Дивіться, люди зі зброєю і ті, хто вбивав, - це різні люди. Це перше. Друге, коли дискутують питання щодо того, якою має бути амністія, моя особиста точка зору – амністія має бути така, ідентична тій, що була прийнята 21 лютого 2014 року відносно подій, протестних акцій проти влади, починаючи з листопада 2013-го і закінчуючи моментом прийняття ВРУ амністії відносно звільнення від відповідальності осіб. Під цю амністію не потрапили ті, які звинувачуються у вбивствах. Не повинні потрапити і там (то есть на Донбассе - авт.), тому що коли дискутується, так всі вони потраплять під масову амністію? Не знаю, що таке масова амністія. Амністія завжди масова. Вона не торкається однієї людини, тому що це акт помилування. А амністія торкається багатьох людей. Так от, амністія повинна бути такою, що не протирічить діючому законодавству. А в нас є ці червоні лінії, рамки, де амністії не вийти. І коли мова йде про умисні вбивства, вони не підпадають під жодну амністію, і тут це не може бути винятком. Тому і ті, хто вбивав, повинні нести відповідальність..." (с).

Я сейчас не буду напоминать про вопли того же господина Медведчука о "федерализации" Украины или о трактовках "амнистии учасникам НВФ" периода ДОВЫБОРНЫХ ристалищ. Но "изменения в позициях и подходах" господина Медведчука сегодня очевидны. Так же, как желание продемонстрировать их именно на телеканале ЗИК, который по привычке активно смотрят на Западной Украине.

Новости Нас изучают

Судя по всему, в Кремле уже поняли: заставить Зеленского (читай - Коломойского) исполнить "обещанное" не удасться. Ему просто не позволят этого сделать. И рычагов для этого у "заинтересованных кругов" вполне достаточно, причём намного более эффективных, нежели старые кремлёвские пугалки типа подсылания неуклюжих наёмных убийц. Рвануть рейтинг нынешнего "молодого дарования" на самом деле несложно, достаточно знать, куда и в какое время надо вставить запал. И Игорю Валерьевичу это на пальцах объяснили вполне популярно. Тем более, что достаточно ему было сделать первые шаги во исполнение договорённостей с "российскими инвесторами", как всё это начало валится "естественным путём". Коломойского можно считать кем угодно - бандитом, рейдером, патриотом или святым - но самоубийцей он точно не является. И власть для него - всего лишь инструмент, а не самоцель.

В Кремле это уже поняли и потому Медведчук "запел по-новому".

Однако, лично меня в этой всей трансформации нашего политического Кащея Бессмертного порадовали два момента:

- Идея расчленения и медленного переваривания Украины при помощи всякого рода "федерализаций" (читай "новососий" и прочих "малых росий") явно пока отодвинута Кремлём на второй план. И понятно почему, ибо практическая реализация этого плана вполне может вызвать обратный эффект, как в 2014-м, когда украинцы перед лицом очевидного дробления страны объединятся и накостыляют этим "федерализаторам" по самые помидоры. Тогда тут вообще ни рубля не отмоешь и "вопросы не порешаешь".

Эта тема, вполне может стать стартовой площадкой для, образно говоря, "нового пришествия Порошенко", более того, сам Игорь Валерьевич может использовать эту тему при неаккуратных телодвижениях кремлёвских комбинаторов, чтобы окончательно "решить свои проблемы на Западе". Поэтому не надо его драконить и давать повод думать о Кремле плохое.

- И второе - это абсолютное пренебрежение к судьбе своего "бомбаского персонала". Такой циничной и открытой готовности "сдать" его ради "высшей цели" ещё поискать надо. Потому как на современном этапе кремлёвскому ставленнику в Украине, господину Медведчуку необходимо так, чтобы "...те, кто убивал должны понести ответственность", причём - несмотря на российский картон, который они сегодня активно раздают своим воякам из числа местных колаборантов. Уверен, если бы у господина Медведчука появились хоть какие-то шансы на президентство в Украине, Кремль по такому случаю не только перестрелял бы своих клевретов на Донбассе одного за другим, но и притащил бы Гиркина в подарок.

Резюмируем.

Судя по всему, в Кремле торопятся. А наш отечественный "недо-Ришелье", кормящийся от кремлёвских щедрот, упёрся в распутье и чешет репу перед сакраментальным камнем - пойти направо, налево или вообще прикинуться ветошью.

Ну... Ничего удивительного. С одной стороны - "долг обязывает", с другой - получить в будущем возможность "чахнуть при капиталах" в каких-то неспокойных российских е*енях не очень хочется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!