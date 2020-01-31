Костенко VS Кудрявцев: новая руководительница зачищает ГАСИ от старых коррупционеров

Наконец, после многочисленных публикаций, общественных пикетов и очередного коррупционного скандала , и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Елена Костенко поняла, что невозможно будет осуществить реформы в инспекции, которая на 99% состоит из менеджеров ее многолетнего предшественника Алексея Кудрявцева.

Согласно приказу №194 с 30.01.2020 отстранены от исполнения служебных обязанностей шестеро должностных лиц и поручено возбудить дисциплинарное производство против них.

Этот шаг был явно сделан, несмотря на огромное давление со стороны отдельных групп действующих и бывших народных депутатов, строительных лоббистов и чиновников. Ведь эти лица составляют собой ближайший круг "отца современной строительной коррупции" Алексея Кудрявцева:

директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Строкач А.С. (по протекции экс-министра Алены Бабак и Кудрявцева, с сентября по декабрь 2019 исполнял обязанности председателя ГАСИ)

Строкач А.

директор Департамента разрешительных процедур Старущенко Я.В. (особенно приближен к Кудрявцеву, ранее занимавшего должность его заместителя, когда последний возглавлял Департамент ГАСИ в Киевской области. Впоследствии перешел в центральный аппарат под председательством Кудрявцева в ГАСИ. По данным общественных деятелей, именно Старущенко был причастен к коррупционным схемам при строительстве в Ирпене)

Старущенко Я.

директор Департамента нормативно-правового обеспечения Шевченко С.В. (находясь то ли на больничном или в отпуске, представлял интересы Кудрявцева в судах по обжалованию освобождения последнего).

Шевченко С.

А также непосредственно технических исполнителей схем Кудрявцева: главного инспектора строительного надзора отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур Тимошенко С.А. (Связанный с выдачей разрешений и сертификатов на резонансные объекты), главного инспектора строительного надзора отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур Денисовцева М.В., начальника отдела методологии ведения и администрирования единого реестра Цыбульского М.Г.

Но это лишь верхушка коррупционного айсберга. За годы руководства и псевдореформаторской деятельности Алексеем Кудрявцевым была сцементирована коррупционная вертикаль.

Вот краткий обзор наиболее ярких представителей команды Кудрявцева в регионах.

Начнем с яркого юга Украины. В Одесской области в должности одиозный директор Департамента архитектурно-строительной инспекции в Одесской области – Василий Буюкли. Не имея ни специального образования, ни опыта руководства он фактически завалил работу департамента, но вместе с Кудрявцевым смог стать крестным отцом строительной мафии на юге Украины. После освобождения Кудрявцева, его удалось временно отстранить от исполнения обязанностей, но Александр Строкач, приобретя полномочий и.о. председателя ГАСИ, восстановил Буюкли в должности.

Так же в Харьковскую ГАСИ возвращена многолетняя руководительница инспекции Евгения Иванская, которая после восстановления в должности вернулась к шантажу застройщиков.

Кудрявцев

Во Львовской области, в связи с утратой доверия, ускоренными темпами Кудрявцев вместе со Строкачем решили заменить (или просто продать должность) руководителя областной ГАСИ. Журналисты портала OBOZREVATEL выяснили, какими подводными течениями обусловлена такая деятельность команды экс-председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева, и что побудило их начать кампанию по увольнению директора департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области.

Но наиболее яркое кадровое приобретение эпохи Кудрявцева – в Херсонской ГАСИ. Там, с явными нарушениями конкурсных процедур и с сомнительным стажем работы, необходимым для назначения на такую должность, назначили Дениса Микитюка. Человека, приближенного к предыдущему руководителю, назначенного Кудрявцевым, который получил статус коррупционера-рекордсмена. В отличие от развитых областей, Херсонщина по объемам строительства занимает последние места в рейтингах. А местное руководство придумало схему по быстрой отмене выданных ранее разрешительных документов при наличии технических ошибок и выхода на проверки промышленных объектов по письмам виртуальных активистов. Некий драйвер аграрного производства.

В таких областях, как Ивано-Франковская, Сумская, Ривненская, Хмельницкая, Черновицкая и остальных, классическими уже стали получения разрешений и ввода в эксплуатацию объектов с отклонениями от государственных строительных норм и занижением класса последствий. А на многочисленные выявленные нарушения при строительстве региональные органы Государственной архитектурно-строительной инспекции не реагируют, продолжая работать по известной программе "5 долларов за квадратный метр". То есть закрывая глаза на нарушения в одних случаях, и тщательно ища основания для отказов в выдаче документов или их отмена в других. Главным критерием является прохождение документов через определенные офисы. С учетом этого, ждем вскоре вторую волну увольнений теперь уже региональных руководителей ГАСИ .

Медлительность с очисткой органа от старой команды увеличивает шансы коррупционной группировки на прокладку нового русла коррупционных потоков. А давление на руководителя будет только расти. Насколько стало известно, во время отстранения упомянутых работников последние опустились до банальных угроз своему руководству, считая себя когортой нетронутых от вечных "смотрящих" за ГАСИ.

В поддержку Елены Костенко относительно истинной очистки Госархстройинспекции от коррупционной паутины выступил премьер-министр Алексей Гончарук. Он заявил о принципиальной позиции по уничтожению "схематозов" в Государственной архитектурно-строительной инспекции даже до ликвидации органа.

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