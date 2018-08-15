"Кошмарим орков": Ярош показал видео мощного удара по террористам Донбасса

Бойцы Украинский Добровольческой Армии с помощью беспилотных бомбардировщиков нанесли мощный удар по одной из позиций террористов на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook глава УДА, внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, опубликовав соответствующее видео. В результате удара получили повреждения четыре террориста, также была поражена техника оккупантов.

"Беспилотные бомбардировщики Украинский Добровольческой Армии продолжают "кошмарить" врага. А мы, добровольцы, еще и по земле ходим", - прокомментировал Ярош.

"Слава нации! Смерть Российской Федерации! Все будет Украина!" - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ нанесли сокрушительный удар по террористам на Донбассе.