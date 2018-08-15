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"Кошмарим орков": Ярош показал видео мощного удара по террористам Донбасса

8.1тЧитать новость на украинском

Бойцы Украинский Добровольческой Армии с помощью беспилотных бомбардировщиков нанесли мощный удар по одной из позиций террористов на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook глава УДА, внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, опубликовав соответствующее видео. В результате удара получили повреждения четыре террориста, также была поражена техника оккупантов.

"Беспилотные бомбардировщики Украинский Добровольческой Армии продолжают "кошмарить" врага. А мы, добровольцы, еще и по земле ходим", - прокомментировал Ярош.

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"Слава нации! Смерть Российской Федерации! Все будет Украина!" - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ нанесли сокрушительный удар по террористам на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийское эмбаргоОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Дмитро Ярош
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Anti-banderos
Anti-banderos
Удар такой же мощный, как и видео.)
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