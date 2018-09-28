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Кошмар врагов Украины: воины ООС получили новейшую бронетехнику

2.4тЧитать материал на украинском

Военнослужащие Операции Объединенных сил (ООС) получили на вооружение новый БТР "Буцефал", разработанный ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения".

Как сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook, полноприводный восьмиколесный бронетранспортер предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

"Буцефал" может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Боевая машина оборудована мощной 30-миллиметровой пушкой и боевым модулем, содержащим противотанковые управляемые ракеты "Стугна".

Кошмар врагов Украины: воины ООС получили новейшую бронетехнику

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Кроме того, БТР-4Е оборудован двумя водометными двигателями и насосами для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военно-морские силы (ВМС) получат современные десантно-штурмовые катера "Кентавр".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Я надеюсь это как молот ебашит только своих)))
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andreyev andrei
andreyev andrei
От нее (этой мощной техники) хохложопые и убьются. Их молотами не вооружат?:-)))
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
andreyev andrei, они то блять вооружаться хуем эту хуйню )
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