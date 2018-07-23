Кошмар России наяву: стало известно, зачем корабли НАТО зашли в Одессу

НАТО будет укреплять партнерские отношения с Украиной, которые отвечают интересам союзников и партнеров.

Об этом рассказал командующий соединения НАТО Боудевин Бутс на пресс-конференции в Одессе, передает "Укринформ". Он прокомментировал, зачем военные корабли Альянса прибыли в Украину.

"Это уже третий визит группы кораблей НАТО в Украину после российской аннексии Крыма в 2014 году, что свидетельствует о поддержке Украины как важного партнера и основателя программы "Партнерство ради мира". Этот визит также свидетельствует о стремлении НАТО способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе. Мы будем и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Украиной, которые отвечают интересам как союзников, так и партнеров. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также поддерживаем Украину на пути реформирования общества", - сказал Бутс.

По его словам, корабли НАТО будут находиться в Одессе до 26 июля. После этого они будут участвовать в учениях с суднами ВМС Украины.

"Это будут морские тренировки типа PASSEX, направленные на укрепление нашего сотрудничества на море, нашего взаимопонимания и нашей взаимодополняемости", - отметил он.

Шесть военных кораблей смогут посетить все желающие 24 июля они с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00, а также 25 июля - с 14:00 до 16:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в порт Одессы вошли фрегаты постоянной военно-морской группы НАТО.