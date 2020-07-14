Коррупцию на таможне пытаются спрятать за информационной "дымовой завесой", - источник

Экс-таможенник Анатолий Макаренко, которого называют "теневым руководителем" Украинской таможни и "выгодоприобретателем" значительной части коррупционных схем, которые там широко практикуются, планирует на заседании Кабмина 17 июля добиться смены и.о. председателя Государственной таможенной службы Игоря Муратова и назначения "своих людей" на ряд руководящих должностей на региональных таможнях. Свои планы, о которых сообщал OBOZREVATEL, он пытается скрыть под информационной "дымовой завесой". А помогает ему в этом "главный контрабандист страны" Орест Фирманюк. Об этом нам стало известно из собственных источников.

Так, в частности, журналисты одного из центральных телеканалов Украины, как уверяют наши источники, якобы готовят собственное "расследование" о том, кто является бенефициаром коррупционных схем на таможне. В частности, с помощью этого расследования, по словам нашего источника, Макаренко вместе со своим "бизнес-партнером" Орестом Фирманюком (который, по версии экс-главы ГТС Максима Нефьодова, является "главным контрабандистом Украины"), вероятно попытаются полностью переложить ответственность за коррупцию на таможне на нынешнего и.о. председателя ГТС Игоря Муратова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным наших источников, бывший таможенник Анатолий Макаренко вместе с Орестом Фирманюком активизировали все свои связи и добиваются включения в повестку дня ближайшего заседания Кабмина вопроса смены руководителя ГТС. Вместо действующего и.о. председателя Игоря Муратова Макаренко, по данным нашего источника, добивается назначения временным руководителем таможни заместителя председателя ГТС Андрея Павловского. А через две недели после этого его на должности, вероятно, заменит уже постоянный председатель – нынешний заместитель министра финансов Юрий Драганчук. Последний при этом якобы планирует совмещать руководство таможней с должностью в министерстве.

Отдельные "баталии" разворачиваются вокруг Энергетической таможни, где Макаренко, Павловский и Драганчук, по данным наших источников, имеют свои интересы и продолжают укреплять существующие коррупционные схемы. Наши инсайды сегодня, 14 июля, частично нашли свое подтверждение: усилиями упомянутых людей был назначен новый руководитель Управления администрирования таможенных платежей Энергетической таможни. Им стал Андрей Владимирович Марченко.

Кроме того, Макаренко, Драганчук и Павловский инициируют также ряд новых назначений на региональных таможнях – в частности, на Киевской, Одесской, Черноморской и Харьковськой. Кого, куда и зачем протягивают, можно узнать из нашего расследования.