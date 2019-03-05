Коррупция в оборонке Украины: в "Укроборонпроме" жестко ответили на расследование

Расследование программы "Наші гроші", в котором разоблачается хищение 300 тысяч долларов на поставках висотомеров из России, "имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики".

Об этом заявил государственный концерн "Укроборонпром". По данным его представителей, в своем расследовании журналисты не привели точку зрения Концерна, которое им было предоставлено по их запросу.

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"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной. В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы были заменены на новые, изготовленные не позже 2015 года. Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители Концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис", – говорится в официальном заявлении.

В концерне добавили, что "других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано" и "категорически некорректным является утверждение журналистов относительно стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

"Об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя – РФ, которая является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить собственную цену. Подчеркиваем, что прибыль Концерна по этой поставке была не меньше рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составляла около $6 млн", – отметили в "Укроборонпроме".

Как сообщал OBOZREVATEL, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.

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