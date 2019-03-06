Коррупция в оборонке Украины: участнику схемы объявили о подозрении

Руководителю компании "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе, фигурирующему в скандале с коррупционной схемой в оборонном секторе Украины, сообщили о подозрении в неуплате налогов на около 30 миллионов гривен бюджетных средств.

Такое заявление сделала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook. Она рассказала о докладе Юрия Луценко на заседании Совета нацбезопасности и обороны касательно расследования производств по хищениях в оборонке.

По словам Сарган, после экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

Она напомнила, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам — работникам СБУ — еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сути рассматривается в Печерском райсуде.

Также в Генпрокуратуре признали, что количество фирм с допуском на поставки государственному концерну "Укроборонпром" вышло из-под контроля — в 2018 году их насчитывалось более 5,7 тысяч.

Сообщается, что в 2014-м году 502 компании имели право на поставки концерну после соответствующих процедур, в 2015-м — 3706, в 2016-м — 4315, в 2018 году — 5770 фирм.

"В конце концов, в середине прошлого года концерн "Укроборонпром" издал приказ, по которому отказался от контроля за этими фирмами и передал всю ответственность за добродетель этих субъектов хозяйствования на места — руководителям государственных предприятий", — рассказала Сарган.

Иллюстрация Цензор.НЕТ

Она заявила, что считает это решение неправильным, потому что оно усилило не конкуренцию поставщиков, "а связи между службами безопасности этих заводов с вероятными поставщиками".

Кроме того, в ходе расследования производства по "Оптимумспецдеталь" выяснилось, что конкурсы на поставку заводам базируются не только на ценовых предложениях, но и на связях с силовыми структурами.

"Предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора, не должны начисляться тысячами. Их порядок должен быть четко выписан в СНБО, а их количество должно быть ограничено и объединено в одну структуру", — написала пресс-секретарь.

Она также добавила, что в ЕРДР с 2014 года внесено 480 уголовных правонарушений по предприятиям государственного концерна "Укроборонпром". Установлен ущерб на общую сумму более 350 млн гривен, из которых подтверждено экспертизами и ревизиями на сумму более 65 млн гривен.

"С учетом последней цифры за текущий год, связанной с фирмой "Оптимумспецдеталь", это уже около 100 млн", — отметила Сарган.

По ее данным, в результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 — бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров и т.д. Продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производствах.

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