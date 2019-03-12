Коррупция в оборонке Украины: НАБУ призвали к решительным мерам

Главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника призвали отстранить от должности лиц, подозреваемых в покрытии коррупции в оборонке и провести по ним служебное расследование.

Об этом сказано в заявлении Совета общественного контроля НАБУ.

"НАБУ – один из новых антикоррупционных органов, который еще должен доказать обществу свою институциональную способность, а сила институтов заключается в равных правилах и процедурах для всех, а также в быстром и четком реагировании на внешние и внутренние вызовы", – сказано в сообщении.

СОК призвал Сытника – не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела и подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко, и немедленно инициировать служебное расследование в отношении этих работников.

Кроме этого, СОК НАБУ срочно начал внеочередное заседание с участием его директора Сытника, а также упомянутых работников Бюро с истребованием копий всех указанных в программе документов.

НАБУ

Напомним: журналисты Bihus.Info выяснили, что сотрудники НАБУ знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома". В расследовании указывается, что заместитель директора Бюро Гизо Углава был в сговоре с бизнесменами, причастными к незаконным сделкам в оборонке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".

Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

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