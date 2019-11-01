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1 ноября • обновлено в 16:03
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Коррупция в "оборонке": суд принял решение по Рогозе и Жукову

1.6т Читать материал на украинском

Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в освобождении от уголовной ответственности за неуплаченные налоги фигурантов скандала о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

Соответствующие решения суда были обнародованы в реестре 1 ноября. Так, в документе относительно Рогозы говорится, что подконтрольная ему фирма "Оптимумспецдеталь" с августа 2015 по декабрь 2016 года не заплатила налогов на 26,6 млн грн.

В подтверждение того, что он заплатил инкриминируемые ему 26,6 млн грн, суду предоставили фотокопии квитанций. Но суд не принял их как надлежащие и допустимые доказательства.

Рогоза и Жуков

Рогоза и Жуков

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Новости
Коррупция в "оборонке": ГПУ сказала, почему Рогоза и Жуков остались на свободе

Решение относительно еще одного руководителя "Оптимумспецдетали" Жукова пока обнародовано не в полном объеме, поэтому аргументация суда неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
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