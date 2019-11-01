Коррупция в "оборонке": суд принял решение по Рогозе и Жукову

Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в освобождении от уголовной ответственности за неуплаченные налоги фигурантов скандала о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

Соответствующие решения суда были обнародованы в реестре 1 ноября. Так, в документе относительно Рогозы говорится, что подконтрольная ему фирма "Оптимумспецдеталь" с августа 2015 по декабрь 2016 года не заплатила налогов на 26,6 млн грн.

В подтверждение того, что он заплатил инкриминируемые ему 26,6 млн грн, суду предоставили фотокопии квитанций. Но суд не принял их как надлежащие и допустимые доказательства.

Рогоза и Жуков Коллаж

Решение относительно еще одного руководителя "Оптимумспецдетали" Жукова пока обнародовано не в полном объеме, поэтому аргументация суда неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!