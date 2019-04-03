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Коррупция в оборонке: САП выдвинула обвинения НАБУ

1.1тЧитать материал на украинском

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий обратился в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе.

Как сообщила пресс-служба САП, такая позиция НАБУ стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования.

"Именно поэтому руководитель САП обращается в Совет общественного контроля НАБУ с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами НАБУ", - говорится в сообщении.

В САП заявляют, что установили неединичные факты нарушений требований закона сотрудниками НАБУ во время расследования таких производств.

Коррупция в оборонке: САП выдвинула обвинения НАБУ

24 канал

В частности, начатое в марте 2016 года следствие по делу о фиктивных поставках на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, в т.ч. и ООО "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих "сначала двигалось очень активно, но с сентября 2016 года - существенно замедлилось".

В САП также отмечают, что им не предоставлялась информация о переписке НАБУ с госконцерном "Укроборонпром" по вопросам, которые в настоящее время являются предметом общеизвестного журналистского расследования.

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Также речь идет о деле по злоупотреблению чиновников Минобороны и "Шепетовского ремонтного завода" о закупке 18 самоходных гаубиц "Гвоздика", деле по завладению двумя чиновниками и компаниями-нерезидентами 6 млн грн "Шосткинского казенного завода "Импульс" при реализации военной продукции, деле по растрате более 58 млн грн госсредств при закупке топлива Министерством обороны у ООО "Трейд коммодити".

Кроме того, упоминается дело о растрате имущества КП "Киевский бронетанковый завод", дело о растрате имущества мобилизационного резерва чиновниками ГП "Житомирский бронетанковый завод", дело по факту растраты 382 тыс. грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода" путем завышения расходов на капремонт двигателей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.

  • Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

  • В НАБУ прокомментировали обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании.

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Накладюк Ярослав
Накладюк Ярослав
Сытника и Углаву нужно снимать, бо рыба гниет с головы... а набу уже прогнило, крышевание таких схем это верх цинизма. в стране война, а они наживаются на этом
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