Коррупция в оборонке: САП выдвинула громкие обвинения НАБУ за манипуляцию

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины отвлекает внимание общественности от сокрытия преступной деятельности должностных лиц подставной компании "Оптимумспецдеталь".

Об этом сказано в опубликованном на странице в Facebook официальном опровержении САП информации от НАБУ.

Уточняется, что 17 марта бюро опубликовало "Разъяснение относительно обнародованных материалов, переданных от ГПУ в НАБУ". Однако, как утверждают в САП, данные в указанном сообщении "искажают реальное положение настоящего расследования описанных уголовных производств".

Пресс-служба САП подчеркивает, что в НАБУ два года скрывали указанные материалы от процессуальных прокуроров, "фактически спрятав их в материалах уголовного дела № 52016000000000063".

Поясняется, что в данном производстве НАБУ расследуются факты завладения должностными лицами субъектов хозяйствования, в том числе "Оптимумспецдеталь", денежными средствами "Укроборонпрома" в особо крупных размерах.

"Нелепо используя инсинуации и манипуляционные приемы, НАБУ пытается доказать, что эти данные использованы в других производствах, хотя фактически материалы не добавлены к ним, и 80% данных переписки касалось "Оптимумспецдетали" и других злоупотреблений в оборонной сфере", — сказано в сообщении.

Иллюстрация. Глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник Корреспондент.net

Кроме того, в САП отмечают, что три запроса прокуроров остались без реагирования и ни на один из них материалы, переданные от ГПУ в НАБУ, так и не были переданы в САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что таким образом руководство НАБУ "прикрывало преступную деятельность своих работников и коррупцию в собственном ведомстве".

"В указанном "разъяснении" НАБУ очевидно умышленно не освещен факт общения "тайного агента" Евгения Шевченко с детективами НАБУ и другими фигурантами производства относительно исключения "Оптимумспецдетали" из перечня предприятий, деятельность которых подлежала проверке через проведение незаконных финансово-хозяйственных операций с госпредприятиями оборонного сектора", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, утверждается, что ни руководством, ни детективами Национального антикоррупционного бюро на протяжении 2017-2019 годов уголовные производства по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) по упомянутым выше фактам в ЕРДР не вносились.

В САП отметили, что никогда не согласовывали "любых мероприятий, гласных или негласных, с участием "агента" Шевченко в указанных уголовных делах".

Напомним, недавно в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что "тайный агент" Евгений Шевченко помогал следствию на добровольной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".

Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

Позже в сети опубликовали материалы, которые могут быть той самой скандальной перепиской, фрагменты которой использовали журналисты, переданной в НАБУ.

В НАБУ прокомментировали обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании.

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