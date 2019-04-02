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Коррупция в "оборонке": ГПУ сказала, почему Рогоза и Жуков остались на свободе

1.7тЧитать материал на украинском

Руководителям ООО "Оптимумспецдеталь", которое замешано в коррупционном скандале с хищениями в оборонном комплексе Украины, Андрею Рогозе и Виталию Жукову не избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Facebook. Причиной назвали отсутствие рисков со стороны подозреваемых.

"Сообщаем, что Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 01.04.2016 года, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 УК Украины", – сказано в сообщении.

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Рогоза и Жуков

Рогоза и Жуков

bigmir)net

Следствием было установлено, что должностными лицами ООО "Оптимумспецдеталь" при поставках запчастей и комплектующих на государственные предприятия, умышленно совершены действия по занижению суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26 млн 600 тыс. грн.

Напомним, что обоим предпринимателям, которые фигурируют в хищении в армии и неуплате налогов, сообщили о подозрении. Однако, в ГПУ заверили, что Рогоза и Жуков уже полностью погасили весь ущерб.

"Поскольку подозреваемыми Р. и Ж. в установленном законодательством порядке ущерб, нанесенный государственному бюджету, погашены в полном объеме до окончания досудебного расследования, с учетом требований и положений ст 176 –178 УПК Украины меры в отношении них не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством", – резюмировали в ГПУ.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
УкроборонпромГПУ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вроде руки пока не отрубаны не
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