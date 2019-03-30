Коррупция в энергетике: в НАБУ раскрыли детали расследования

НАБУ приобщит материалы журналистов программы "Схемы" о коррупции в энергетическом комплексе Украины к уголовному производству, которое ведут детективы бюро.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Речь идет о деле о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ряда облэнерго, в результате которых интересам государства нанесен ущерб более чем 1,2 млрд грн путем совершения сделок, противоречащих законодательству в сфере электроэнергетики", – уточнили в бюро.

НАБУ Украина.ру

В НАБУ раскрыли также детали уголовного производства, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту присвоения должностными лицами в особо крупных размерах имущества ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, в рамках расследования в конце января – начале февраля 2016 НАБУ подало в суд 4 исковых заявления о признании недействительными договоров уступки права требования между ОАО "Запорожьеоблэнерго", в котором государству принадлежит более 60% акций, и частной структурой "Энергосеть".

Все исковые заявления были удовлетворены судом в период с 9 марта по 21 апреля 2016 года.

В НАБУ также заявили о том, что двое фигурантов сюжета "Схем" – председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрий Крючков и и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго"– уже имеют статус подозреваемых по делам НАБУ.

"Первого из них разыскали компетентные органы в Германии – сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". 14 апреля 2018 года он был задержан в Германии. В мае 2018 он заплатил 100 тысяч евро залога и вышел на свободу.

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