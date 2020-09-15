Коррупционный скандал с нардепом Юрченко: НАБУ опубликовало прослушку

В НАБУ опубликовали новые пленки разговоров с народным депутатом Александром Юрченко и его посредником по вопросу получения взятки за законопроект об отходах.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Один из детективов бюро вышел на посредника нардепа.

Он представился сотрудником промышленной компании, который заинтересован в создании правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.

Посредник познакомил детектива с Юрченко, который рассказал, что он и является инициатором законопроекта об отходах и все вопросы по поправкам "замыкаются" на нем.

В разговоре с Юрченко детектив НАБУ рассказал, что ему якобы интересен вопрос тарификации определенных биомасс по "зеленому тарифу". На это нардеп ответил, что он один из тех людей, благодаря кому произошло первое чтение законопроекта и история вопроса мусора в Украине вообще начала двигаться.

Пресс-служба бюро сообщила, что в рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщение о подозрении действующему народному избраннику.

Однако по состоянию на 15 сентября письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления.

"Летом 2020 года НАБУ получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности Национальное бюро разработало специальную операцию по включению в ее состав детектива НАБУ "под прикрытием", – сказано в сообщении бюро.

В ходе операции детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления познакомил детектива с народным депутатом Украины, в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тысяч за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем $200 тысяч для подкупа народных депутатов-членов комитета Верховной Рады.

"В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", – сообщили в НАБУ.

В рамках расследования НАБУ собрало доказательства для сообщения о подозрении народному депутату. Подписать его может только Генеральный прокурор. Поэтому, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП 10 сентября прибыли в Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Они представили проект сообщения о подозрении, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Полдня прокуроры изучали предоставленные материалы, и после этого, по результатам проведения ряда совещаний, в том числе и с участием руководства НАБУ, руководитель департамента Офиса Генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в ЕРДР.

Как сообщили в НАБУ вечером в тот же день прошло совещание с участием Генерального прокурора, первого заместителя директора бюро и руководителя департамента Офиса генпрокурора. По результатам совещания решение о внесении сведений в реестр принято не было.

"11 сентября 2020 года НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако по состоянию на 15 сентября 2020 года ответа предоставлено не было", – отметили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко. Как сообщил исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос, помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.