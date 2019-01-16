Коррупционер Гречковский замахнулся на новый срок в Высшем совете правосудия

Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский, который был задержан в 2016 году при получении взятки в полмиллиона долларов, замахнулся на новый срок в органе, несмотря на запрет Конституции.

Его кандидатура будет рассмотрена Съездом адвокатов Украины 15-16 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба ВСП. Помимо чиновника, названы были имена еще 4 претендентов.

Примечательно, что согласно ст. 131 Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд.

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Павел Гречковский ukranews.com

Однако Гречковский, как уточняет "Слідство.info", без проблем нашел отмазку. По словам члена Общественного совета добропорядочности Михаила Жернакова, он пользуется тем, что ранее ВСП назывался иначе – Высший совет юстиции (его реорганизовали после судебной реформы в 2017 году). Поэтому он подается в якобы новый орган.

Михаил Жернаков humanrights.org.ua

"Это абсолютно ложная логика. Это узурпация власти и нарушение закона. Если адвокаты включат его в бюллетени, и, более того, выберут, это будет означать, что Высший совет правосудия в таком составе не является легитимным", – подчеркнул Жернаков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гречковский не раз оказывался в центре коррупционных скандалов.

В 2016 году он был задержан на вымогательстве 500 тыс. долларов. Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано.

Сотрудники ГПУ провели обыск у чиновника и его подельника.

Позже Гречковский внес залог в сумме 4 млн и вышел на свободу.

В октябре 2018 года суд полностью оправдал чиновника.

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