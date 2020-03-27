Обустройство в государственных клиниках палат для VIP-пациентов является серьезным уголовным преступлением, за которое положены тюремные сроки до 10 лет.

Об этом рассказал в эфире ObozTV юрист-международник Борис Бабин, комментируя карантин в Украине из-за коронавируса. По его словам, подобные действия медперсонала "полностью незаконны".

"Может существовать ведомственная медицина со специальным финансированием - железнодорожники, Государственное управление делами, полицейские. Есть частные клиники, страховая медицина", – заявил он.

"Конечно, если вы добавляете дополнительный ресурс, вы можете организовывать в таких учреждениях дополнительные услуги. Но сейчас речь об абсолютно другом – когда никакой дополнительный ресурс не добавляется. Имеем коммунальные учреждения, которые финансируются из бюджета Киева и государственного бюджета на общих основаниях. Они предоставляют одинаковые медицинские услуги населению по регистрации или специализации больных", – подчеркнул юрист.

Как отметил Бабин, обустройство VIP-палат в таких клиниках является коррупцией. Такие действия врачей нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и второй раздел Конституции Украины, где запрещена дискриминация по социальному происхождению.

На вопрос, кто должен нести ответственность за нарушение закона, юрист ответил: "Тот, кто подписал этот документ (об обустройстве VIP-палат – ред.). Во-вторых, если будет хоть один больной, предусмотренный этим приказом, ему дадут соответствующие дополнительные услуги, и из-за этого пострадают другие люди, это ответственность главврача, руководителя медучреждения, а также конкретной бригады медиков. Если этот приказ в медучреждениях доводится до подчиненных, если врачи его обрабатывают, ознакамливают с ним персонал, они становятся соучастниками".

По его словам, такие действия медработников можно квалифицировать как преступление средней тяжести. Им может грозить до 5 лет тюрьмы, если не будет летальных случаев.

"Если будут тяжкие последствия – инвалидность или человек погибнет из-за того, что ему не хватило санитарных или медицинских услуг – это уже тяжкое преступление, 7-10 лет", – добавил юрист.

Одна из палат в Александровской больнице Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю отменить все нормативные акты по обустройству VIP-палат в больницах.

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