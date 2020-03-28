Коронавирус в Украине: в МВД сказали, что грозит нарушителям самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции во время карантина грозит украинцам штрафами до 36 тыс. грн и даже уголовной ответственностью.

Об этом в эфире ObozTV рассказал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, комментируя вспышку коронавируса в Украине.

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Шевченко отметил, что за последние две недели в Украину въехали, по разным оценкам, 50-100 тыс. граждан. По его словам, эти люди при возвращении под роспись обязуются соблюдать режим самоизоляции на 14 дней в связи с пандемией коронавируса.

"Во время пограничного оформления у этих лиц берутся ведомости про их личности, их место пребывания в самоизоляции, они оставляют персональные данные, где они будут в ближайшее время, относительно их контактов, телефонов, ближайших связей – семейных и остальных. Этот массив ведомостей они подают в письменном виде, где расписываются, что они ознакомлены с режимом соблюдения самоизоляции в течение 14 дней", – рассказал спикер МВД.

По его словам, Национальная полиция распределяет эти ведомости по регионам, и правоохранители на местах обязаны контролировать соблюдение режима самоизоляции.

Комментируя способы контроля, Шевченко призвал "всех сознательных граждан, близких, родных" сообщать органам полиции по телефону 102, если человек нарушил режим самоизоляции или собирается это сделать.

"Полиция приезжает, проводит профилактическую беседу, если человек не нарушил. Если нарушил и пребывает за пределами самоизоляции – например, во дворе или возле магазина, полицейский имеет право, установив личность, убедившись, что это именно то лицо, которое было уведомлено о необходимости соблюдения режима самоизоляции, составить административный протокол – 17-36 тыс. грн штрафа", – заявил спикер МВД.

"Второй способ – самостоятельный выборочный, потому что нельзя сделать тотальный обход и обзвон со стороны полицейских... Районный руководитель полиции имеет силы и средства, чтобы обходить и обзванивать таких граждан", – пояснил он.

Шевченко также отметил, что по факту злостных нарушений режима самоизоляции открыто 28 уголовных производств.

aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, семейный врач Вита Олещенко рассказала, как правильно самоизолироваться в условиях карантина из-за коронавируса.

Также ранее была обнародована подробная инструкция с правилами самоизоляции.

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